Lafert | con nuovo stabilimento San Donà di Piave 60 anni di storia guardando al futuro

(Adnkronos) – Sessant'anni di storia guardando al futuro. E' questo lo slogan delle celebrazioni di Lafert Group che rappresenta un impegno ed una responsabilità nei confronti dei dipendenti, della comunità e della città e lo conferma l'inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo in via Kennedy avvenuta questa mattina a margine della convention alla presenza del sindaco, del vicepresidente di Confindustria Venezia – Rovigo, Marco Viotto e del direttore finanziario di Lafert, Cristiana Damele e di Shaun Dean. Il nuovo stabilimento di Lafert, azienda leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici e azionamenti per l'impiego industriale che fa parte del gruppo Sumimoto, ...

