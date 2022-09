La vittoria elettorale di Meloni è una "rivoluzione all'americana" (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - I Repubblicani americani dovrebbero essere come Giorgia Meloni, definita "non fascista perché crede in Dio", contro gli immigrati, a favore della famiglia, non interessati alla battaglia sul clima: la sua vittoria elettorale è una "rivoluzione all'americana". Lo ha detto Tucker Carlson, uno dei conduttori di punta dei programmi della rete conservatrice Fox News. In un intervento lungo un quarto d'ora, andato in onda lunedì sera, Carlson ha sostenuto di essere un grande ammiratore della leader di Fratelli d'Italia. Presentando il tema dal titolo "l'Europa non è così diversa dall'America", l'anchorman ha ricordato le parole attribuite all'ex primo ministro italiano Paolo Gentiloni che promise di "portare più giustizia sociale nel Paese dicendo 'noi siamo molto aperti ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - I Repubblicani americani dovrebbero essere come Giorgia, definita "non fascista perché crede in Dio", contro gli immigrati, a favore della famiglia, non interessati alla battaglia sul clima: la suaall'". Lo ha detto Tucker Carlson, uno dei conduttori di punta dei programmi della rete conservatrice Fox News. In un intervento lungo un quarto d'ora, andato in onda lunedì sera, Carlson ha sostenuto di essere un grande ammiratore della leader di Fratelli d'Italia. Presentando il tema dal titolo "l'Europa non è così diversa dall'America", l'anchorman ha ricordato le parole attribuite all'ex primo ministro italiano Paolo Gentiloni che promise di "portare più giustizia sociale nel Paese dicendo 'noi siamo molto aperti ...

