La vittoria di Giorgia Meloni: numeri e geografia del suo successo (Di martedì 27 settembre 2022) Le elezioni politiche del 2022 hanno sancito che Giorgia Meloni sarà la prima candidata donna a ricevere l’incarico come premier nel nostro Paese. Fratelli d’Italia – la sua creatura politica – si è imposto come primo partito in tutte le regioni italiane, salvo al Sud. @ANSA/ETTORE FERRARIQui il Movimento 5 Stelle ha dato prova di una importante rimonta, in barba ai sondaggi che non lo stimavano oltre il 10%. I risultati più deludenti senza alcun dubbio si sono ottenuti in casa Lega e PD. Ma neanche il Terzo Polo può cantare troppo vittoria, visto che a sorpresa il Cavaliere, nonostante la campagna acquisti tra i suoi big, è riuscito ad ottenere un risultato migliore dell’accoppiata Renzi-Calenda. Le urne hanno sancito che il vero terzo polo è rappresentato da Giuseppe Conte. Ma non è l’unica “sorpresa” di questa giornata ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 settembre 2022) Le elezioni politiche del 2022 hanno sancito chesarà la prima candidata donna a ricevere l’incarico come premier nel nostro Paese. Fratelli d’Italia – la sua creatura politica – si è imposto come primo partito in tutte le regioni italiane, salvo al Sud. @ANSA/ETTORE FERRARIQui il Movimento 5 Stelle ha dato prova di una importante rimonta, in barba ai sondaggi che non lo stimavano oltre il 10%. I risultati più deludenti senza alcun dubbio si sono ottenuti in casa Lega e PD. Ma neanche il Terzo Polo può cantare troppo, visto che a sorpresa il Cavaliere, nonostante la campagna acquisti tra i suoi big, è riuscito ad ottenere un risultato migliore dell’accoppiata Renzi-Calenda. Le urne hanno sancito che il vero terzo polo è rappresentato da Giuseppe Conte. Ma non è l’unica “sorpresa” di questa giornata ...

silvia42665524 : @DSantanche Onorevole @DSantanche sono/siamo molto soddisfatti della sua vittoria quella di Giorgia Meloni e di tut… - dispeppee : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | 'La Francia sarà attenta al 'rispetto' dei diritti umani e dell'aborto in Italia dopo la vittoria del par… - IDestriero : RT @FABIO087483: @GiorgiaMeloni Complimenti per la Vittoria Giorgia Meloni. Il popolo brasiliano, soprattutto di destra, che esalta Dio, l… - Mariang47614228 : RT @davalessi_ct: Saviano: 'Gli elettori di #Meloni mi invitano a lasciare il paese: è un avvertimento fascista, ho paura, resistere!' Avv… - ZPeppem : RT @MilkoSichinolfi: Tutta l'ultra destra europea esulta per la vittoria della Meloni. Sarà durissima per Giorgia fingere di ignorarli per… -