La Ue valuta sanzioni per gli Stati che riconoscono i referendum della Russia

globalistIT : - Alex58Gv : Così, per notazione: le sanzioni funzionano così bene che il rublo è ai massimi da anni e le autorità russe stanno… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Sanzioni alla Russia: L’Ue valuta un tetto al prezzo del petrolio e ulteriori limitazioni alle esportazioni high tech h… - Marc30680 : RT @TWDDarylRick: Ecco i risultati delle sanzioni alla 'TAFAZZI': cala l'euro, sale il dollaro e le bollette sono alle stelle! VALUTA LIBER… - EURACTIVItalia : Sanzioni alla Russia: L’Ue valuta un tetto al prezzo del petrolio e ulteriori limitazioni alle esportazioni high te… -

EURACTIV Italia

La Commissione Europea considera "certamente un'opzione" imporreindividuali ai cittadini europei che si trovano nelle regioni ucraine dove sono in corso i referendum "come osservatori". Lo sostiene un portavoce dell'esecutivo Ue, sottolineando come "non ...Comeil risultato delle elezioni italiane "Mi dispiace molto che due partiti di estrema ... Il premier ungherese Orbán ha detto che convocherà un referendum sullecontro la Russia. Teme ... Sanzioni alla Russia: L'Ue valuta un tetto al prezzo del petrolio e ulteriori limitazioni alle esportazioni high tech «Ogni sostegno a questi referendum sarà considerato come illegale e ovviamente tutto dipenderà dal livello di partecipazione accordato. Certo, la responsabilità di capire se vanno adottate misure, cas ...Le ultime mosse di Putin (tra cui la chiamata di 300mila riservisti e la minaccia di usare armi nucleari tattiche) ripropongono in un clima politico sempre più teso la nota domanda: sono efficaci, e s ...