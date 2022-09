La Ue annuncia: 'Le sanzioni alla Russia funzionano, il Pil crollerà dell' 11%' (Di martedì 27 settembre 2022) Le sanzioni alla Russia funzionano, parola della Ue. A confermarlo è Luc Pierre Devigne, direttore esecutivo del Servizio esterno dell'Unione Europea. 'Le nostre sanzioni contro la Russia funzionano, ... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022) Le, parolaa Ue. A confermarlo è Luc Pierre Devigne, direttore esecutivo del Servizio esterno'Unione Europea. 'Le nostrecontro la, ...

