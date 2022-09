La tavola goduriosa dell’imperatice ribelle

(Di martedì 27 settembre 2022) Dalla terrazza del Golfhotel Kaiserin Elisabeth di Feldafing si vedono il lago di Starnberg e le Alpi. È lo stesso panorama che contemplava l’imperatrice Elisabetta d’Asburgo quando faceva tappa in questo angolo di Baviera dove, nel vicino castello di Possenhofen affettuosamente detto “Possi”, aveva passato l’infanzia. Ex Gasthof Strauch, fu rimodernato e ampliato per accoglierla insieme al suo numeroso seguito quando si trovava con la sua famiglia di origine o andava a fare visita al suo cugino preferito, Luigi II di Baviera, il Ludwig del celebre film di Luchino Visconti, sull’Isola delle rose, il rifugio segreto sul lago che il “re folle” condivideva volentieri con lei. Entrambi arrivavano in treno, mezzo allora modernissimo ed esclusivo, alla piccola stazione di Possenhofen, tuttora in funzione, che ospita anche un piccolo ma fornitissimo museo di cimeli imperiali e reali. Oltre al ...

