La storia del picco di traffico su PornHub nel giorno delle elezioni 2022 (Di martedì 27 settembre 2022) Non è la prima volta che il Fatto Quotidiano e PornHub realizzano una ricerca congiunta per analizzare i volumi di traffico sulla piattaforma per adulti in concomitanza di un evento politico importante nella vita degli italiani. Era successo nel 2016, in occasione del referendum costituzionale promosso da Matteo Renzi (e che segnò, di fatto, la fine della sua esperienza da presidente del Consiglio); ci si è ripetuti nel 2022 con le elezioni politiche del 25 settembre. In questa circostanza, affermano gli insights della piattaforma, si sono registrati picchi di traffico importanti, che da tempo – in Italia – non caratterizzavano il portale di PornHub. LEGGI ANCHE > I dati di PornHub che ci dicono che, durante l’Apple Event, cala il traffico sulla ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022) Non è la prima volta che il Fatto Quotidiano erealizzano una ricerca congiunta per analizzare i volumi disulla piattaforma per adulti in concomitanza di un evento politico importante nella vita degli italiani. Era successo nel 2016, in occasione del referendum costituzionale promosso da Matteo Renzi (e che segnò, di fatto, la fine della sua esperienza da presidente del Consiglio); ci si è ripetuti nelcon lepolitiche del 25 settembre. In questa circostanza, affermano gli insights della piattaforma, si sono registrati picchi diimportanti, che da tempo – in Italia – non caratterizzavano il portale di. LEGGI ANCHE > I dati diche ci dicono che, durante l’Apple Event, cala ilsulla ...

