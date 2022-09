La sorella di Giorgia Meloni ammutolisce la sinistra sull'aborto. E manda un segnale a Salvini-Berlusconi (Di martedì 27 settembre 2022) Arianna Meloni, 47 anni, ha 18 mesi in più della sorella Giorgia e da 30 anni ne condivide le lotte politiche. Inevitabile, quindi l'entusiasmo per il suo successo alle elezioni del 25 settembre e lo manifesta tutto in un'intervista a La Stampa: «Chi l'ha attaccata durante la campagna elettorale dovrà ricredersi - afferma dopo una giornata trascorsa a rispondere al telefono e con appena due ore e mezzo di sonno -. Hanno detto che Giorgia è contro la legge 194 sull'aborto, ma non è vero. Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti. Chi l'ha accusata lo ha fatto per renderla ridicola ma ha perso perché mia sorella dimostrerà il suo valore e i suoi principi». Anche quelli in difesa dell'Europa e della Nato? «Certamente - risponde Arianna - lo ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Arianna, 47 anni, ha 18 mesi in più dellae da 30 anni ne condivide le lotte politiche. Inevitabile, quindi l'entusiasmo per il suo successo alle elezioni del 25 settembre e lo manifesta tutto in un'intervista a La Stampa: «Chi l'ha attaccata durante la campagna elettorale dovrà ricredersi - afferma dopo una giornata trascorsa a rispondere al telefono e con appena due ore e mezzo di sonno -. Hanno detto cheè contro la legge 194, ma non è vero. Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti. Chi l'ha accusata lo ha fatto per renderla ridicola ma ha perso perché miadimostrerà il suo valore e i suoi principi». Anche quelli in difesa dell'Europa e della Nato? «Certamente - risponde Arianna - lo ha ...

