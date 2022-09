La sonda Dart della Nasa ha centrato l'asteroide Dimorphos (Di martedì 27 settembre 2022) L'Agenzia spaziale americana ha condotto la prima missione per deviare un asteroide. Nessun rischio per la Terra: si trattava solo di un test. L'impatto è avvenuto a 11 milioni di chilometri di distanza a 24mila chilometri all'ora Leggi su repubblica (Di martedì 27 settembre 2022) L'Agenzia spaziale americana ha condotto la prima missione per deviare un. Nessun rischio per la Terra: si trattava solo di un test. L'impatto è avvenuto a 11 milioni di chilometri di distanza a 24mila chilometri all'ora

