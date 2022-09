La Sicilia regina di The White Lotus, la serie che ha sbaragliato tutti agli Emmy Awards (Di martedì 27 settembre 2022) ‘The White Lotus’, alla Siciliana El Pais, di Hector Llanos Martinez, pag. 54 Camminare per la Sicilia significa osservare un catalogo completo di teste di moro. Quei vasi decorativi che fanno parte del suo paesaggio ricordano la gelosa vendetta di una donna palermitana che, più di mille anni fa, quando gli arabi dominavano il luogo, tagliò la testa al suo amante quando scoprì che la moglie e i figli lo stavano aspettando a casa. La leggenda narra che lo seppellì sotto una pianta di basilico e lo innaffiò con le sue lacrime. Questi piccoli monumenti al cuore spezzato, molto presenti nelle strade, nei negozi e nelle case dell’isola italiana, hanno ispirato l’attesa seconda stagione di The White Lotus, il grande vincitore dei recenti 2022 Emmy ... Leggi su tvzoom (Di martedì 27 settembre 2022) ‘The’, allana El Pais, di Hector Llanos Martinez, pag. 54 Camminare per lasignifica osservare un catalogo completo di teste di moro. Quei vasi decorativi che fanno parte del suo paesaggio ricordano la gelosa vendetta di una donna palermitana che, più di mille anni fa, quando gli arabi dominavano il luogo, tò la testa al suo amante quando scoprì che la moglie e i figli lo stavano aspettando a casa. La leggenda narra che lo seppellì sotto una pianta di basilico e lo innaffiò con le sue lacrime. Questi piccoli monumenti al cuore spezzato, molto presenti nelle strade, nei negozi e nelle case dell’isola italiana, hanno ispirato l’attesa seconda stagione di The, il grande vincitore dei recenti 2022...

