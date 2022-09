La Scozia resiste all’Ucraina vincendo il girone della Nations League

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lacolpita ha scavato a fondo nelle proprie riserve in più di un modo per un pareggio a reti inviolate contro l’Ucraina per vincere il proprioe ottenere la promozione inA. La squadra di Steve Clarke, impoverita da infortuni e squalifica, ha avuto bisogno solo di un punto per finire in testa al Gruppo B1 e ha dovuto cavalcare la fortuna a volte prima di festeggiare un grande risultato allo stadio di Cracovia. L’Ucraina, battuta 3-0 all’Hampden Park la scorsa settimana, ha perso due grandi occasioni in particolare nel primo tempo senza reti e il portiere Craig Gordon sembrava imbattibile. Laha chiuso con due punti di vantaggio sulla squadra di Oleksandr Petrakov in testa al ...