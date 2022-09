La Russia «ha il diritto di utilizzare armi nucleari se necessario»: provocazione di Medvedev. Putin: salveremo le persone nei territori ucraini occupati (Di martedì 27 settembre 2022) La guerra va avanti. La Russia ha il «diritto di utilizzare armi nucleari, se necessario, in base alla dottrina nucleare. Questo non è un bluff»: lo afferma, citato dalla... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 settembre 2022) La guerra va avanti. Laha il «di, se, in base alla dottrina nucleare. Questo non è un bluff»: lo afferma, citato dalla...

