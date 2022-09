La Roma blinda Cristante: è fatta per il rinnovo, messaggio a Milan e Juve | Primapagina (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 21:00:00 Fermi tutti! Se cercate sul vocabolario la definizione di leader e chiudete gli occhi, è probabile che la vostra mente vi porti l’immagine di Bryan Cristante. Un giocatore fondamentale per la Roma e anche per l’Italia, a cui José Mourinho e il ct Roberto Mancini fanno fatica a rinunciare. Qualità e quantità in campo, comportamenti sempre da esempio per i più giovani nello spogliatoio: questi sono i motivi per cui il classe ’95 è diventato una presenza fissa per club e Nazionale. rinnovo, Milan E Juve… – La Roma sa benissimo il peso che l’ex centrocampista del Milan ha e per questo motivo da diversi mesi è al lavoro con il suo agente per provare a rinnovare il contratto in scadenza 2024. Un’intesa di massima è stata raggiunta ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 21:00:00 Fermi tutti! Se cercate sul vocabolario la definizione di leader e chiudete gli occhi, è probabile che la vostra mente vi porti l’immagine di Bryan. Un giocatore fondamentale per lae anche per l’Italia, a cui José Mourinho e il ct Roberto Mancini fanno fatica a rinunciare. Qualità e quantità in campo, comportamenti sempre da esempio per i più giovani nello spogliatoio: questi sono i motivi per cui il classe ’95 è diventato una presenza fissa per club e Nazionale.… – Lasa benissimo il peso che l’ex centrocampista delha e per questo motivo da diversi mesi è al lavoro con il suo agente per provare a rinnovare il contratto in scadenza 2024. Un’intesa di massima è stata raggiunta ...

ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: La #Roma blinda #Cristante: è fatta per il rinnovo, messaggio a #Milan e #Juve - zazoomblog : La Roma blinda Cristante: è fatta per il rinnovo messaggio a Milan e Juve - #blinda #Cristante: #fatta #rinnovo - BisInterista : RT @cmdotcom: La #Roma blinda #Cristante: è fatta per il rinnovo, messaggio a #Milan e #Juve - cmdotcom : La #Roma blinda #Cristante: è fatta per il rinnovo, messaggio a #Milan e #Juve - sportli26181512 : La Roma blinda Cristante: è fatta per il rinnovo, messaggio a Milan e Juve: Se cercate sul vocabolario la definizio… -