La reazione di Elettra Lamborghini alle lacrime della sorella Ginevra (Di martedì 27 settembre 2022) La pace tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra è ancora lontana. Questo almeno è quello che lascia trasparire Elettra Lamborghini stessa, dopo aver pubblicato su Instagram una storia contro l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Ma riavvolgiamo il nastro a ieri sera, quando al GF Vip Ginevra Lamborghini è scoppiata in lacrime ricordando quanto accaduto in questi ultimi anni in famiglia. Lei ed Elettra non si parlano dal 2019, una situazione che non sembra sbloccarsi nemmeno adesso. Di fronte alle nuove lacrime di Ginevra, Elettra Lamborghini ha reagito postando su Instagram una storia con la canzone "Mal di Stomaco" di ...

