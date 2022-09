La RAI vieta l’anticipo di Austria-Italia | motivo assurdo | c’entra Ballando con le Stelle!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 settembre 2022) La FIGC avrebbe voluto evitare di sovrapporsi con la prima partita dei Mondiali, la RAI dice no per trasmettere ‘con le stelle‘. Gli azzurri di Mancini disputeranno il prossimo 20 novembre una gara amichevole contro l’. Sfida che dovrebbe andare in scena quasi in contemporanea con Qatar-Ecuador, gara inaugurale del Mondiale 2022.RaiLa Rai, titolare dei diritti, avrebbe rifiutato la proposta della FIGC di anticipare di un giorno la partita, poiché sabato 19 in prima serata è in programma “con le stelle“, la storica trasmissione condotta da Milly Carlucci. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.