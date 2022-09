La provocazione di Putin: Edward Snowden diventa cittadino russo (Di martedì 27 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza a Edward Snowden, la talpa del Datagate che nel 2013 si era rifugiato proprio in Russia dopo essere scappato dagli Stati Uniti per avere rivelato i segreti del sistema di spionaggio statunitense. La mossa, dal forte valore simbolico e politico, altro non è che una provocazione che l’uomo forte del Cremlino ha inviato al nemico d’oltreoceano Joe Biden, mentre le relazioni fra Mosca e Washington sono al minimo storico a seguito della guerra in Ucraina. Snowden, informatico con contratto in appalto alla National Security Agency degli Stati Uniti, vive in Russia dal 2013, dopo una travagliata fuga dal suo Paese natale. All’epoca, dopo aver trafugato e reso noto documenti riservati che spiegavano in modo dettagliato i programmi ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) Il presidenteVladimirha concesso la cittadinanza a, la talpa del Datagate che nel 2013 si era rifugiato proprio in Russia dopo essere scappato dagli Stati Uniti per avere rivelato i segreti del sistema di spionaggio statunitense. La mossa, dal forte valore simbolico e politico, altro non è che unache l’uomo forte del Cremlino ha inviato al nemico d’oltreoceano Joe Biden, mentre le relazioni fra Mosca e Washington sono al minimo storico a seguito della guerra in Ucraina., informatico con contratto in appalto alla National Security Agency degli Stati Uniti, vive in Russia dal 2013, dopo una travagliata fuga dal suo Paese natale. All’epoca, dopo aver trafugato e reso noto documenti riservati che spiegavano in modo dettagliato i programmi ...

