La monarchia inglese esce dal lutto: Carlo III resta in Scozia, William e Kate visitano il Galles (Di martedì 27 settembre 2022) Londra – La monarchia britannica esce oggi dal periodo di lutto prolungato osservato a seguito della scomparsa di Elisabetta II, l’8 settembre scorso, e riprende le sue funzioni senza le limitazioni osservate finora: bandiere non più a mezz’asta dunque sulle residenze reali a partire dalle 8 di stamani mentre William e Kate, principe e principessa del Galles, trascorreranno la giornata visitando la regione, da Holyhead ad Anglesey, nel Galles del Nord, prima, poi a Swansea nel Galles sudoccidentale. La coppia reale aveva promesso di visitare la regione alla prima occasione dopo la morte della regina per iniziare ad “approfondire la relazione di fiducia e rispetto” che ha con il popolo del Galles. L’ultima visita ufficiale fatta da ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) Londra – Labritannicaoggi dal periodo diprolungato osservato a seguito della scomparsa di Elisabetta II, l’8 settembre scorso, e riprende le sue funzioni senza le limitazioni osservate finora: bandiere non più a mezz’asta dunque sulle residenze reali a partire dalle 8 di stamani mentre, principe e principessa del, trascorreranno la giornata visitando la regione, da Holyhead ad Anglesey, neldel Nord, prima, poi a Swansea nelsudoccidentale. La coppia reale aveva promesso di visitare la regione alla prima occasione dopo la morte della regina per iniziare ad “approfondire la relazione di fiducia e rispetto” che ha con il popolo del. L’ultima visita ufficiale fatta da ...

ilfaroonline : La monarchia inglese esce dal lutto: Carlo III resta in Scozia, William e Kate visitano il Galles - Letizia__M : @ForteTano @BoyGeorge - gudpis : visto che modificate la costituzione io sarei per la monarchia all'inglese (zà che) cordialità - hidekitojo1234 : RT @hidekitojo1234: 2/3 La Monarchia inglese non avrebbe mai permesso al regno di Savoia di nominare un personaggio estraneo agli interessi… - Letizia__M : Per chi ha scritto che chi non è italiano non può commentare #giorgiameloni ... Vi ricordo che voi italioti del c..… -