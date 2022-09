La Meloni prepara una sorpresina Padellaro-indiscreto | cosa sa

(Di martedì 27 settembre 2022) “Giorgiain questo momento starà studiando i conti e staràndo qualche”. È la ‘profezia' di Antonio, che è intervenuto in collegamento a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. “Il risultato elettorale è stato chiaro e netto - ha dichiarato il giornalista del Fatto Quotidiano - lasi trova a gestire tutto il campo del centrodestra, mentre l'opposizione è ridotta male, essendo spaccata in tre tronconi”. “Non so se - ha continuato- l'opposizione riuscirà a concordare un'azione e in che modo.è quindi nelle condizioni migliori per governare il Paese, la domanda èfarà: ci sono delle scadenze inevitabili, la prima riguarda il bilancio dello Stato, dovrà dare delle ...

LaStampa : Meloni prepara il governo, telefonata con Draghi: “La Costituzione va cambiata, il Pnrr è da rifare” - Robbetta : RT @rtl1025: ?? Giorgia #Meloni prepara la nuova squadra di #governo, niente ministero degli interni per #Salvini ??? di Paolo Pacchioni ht… - GeMa7799 : Inizia la spartizione delle poltrone, stessi personaggi e qualche tecnico. Naturalmente quello all'economia uno del… - ITA61 : @Storace Due mesetti di cura meloni, poi vedi chi espatria. Noi intanto ci si prepara a stappar tombini onde facilitarvi l'accesso. - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Giorgia #Meloni prepara la nuova squadra di #governo, niente ministero degli interni per #Salvini ??? di Paolo Pacchioni ht… -

...il muro dietro cui si sono girate le istituzioni europee di fronte all'arrivo di Giorgia...in massima allerta mentre lui l'hanno minaccia di diventare uno dei più grandi della Florida Si...Smaltito l'entusiasmo per una vittoria, già ampiamente pronosticata , la coalizione di centrodestra, capitanata da Giorgiache ha più che doppiato i suoi alleati politici, sialla formazione del nuovo governo. Che, come più volte sottolineato nella campagna elettorale, ha alla base del suo programma diverse ..."Abbiamo una classe dirigente seria e preparata con anni di militanza politica per non parlare poi del nostro presidente Giorgia Meloni, il merito di questo successo è in gran parte suo", così comment ...Arianna Meloni parla della sorella Giorgia: “lavorera’ nel puro interesse della nostra nazione” Hanno detto “che Giorgia e’ contro la legge 194 sull’aborto, ma non e’ vero. Lei e’ dalla parte delle do ...