La lettera di Roger Waters a Putin dopo le critiche a Zelensky: "Vuole finire questa guerra sì o no?" (Di martedì 27 settembre 2022) dopo i messaggi pubblicati all'indirizzo di Olena Zelenska, first lady ucraina nonché moglie di Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, arriva la lettera di Roger Waters a Putin. Le critiche a Zelensky Con il leader ucraino, l'ex bassista dei Pink Floyd non è stato leggero, attribuendo all'Ucraina una parte delle colpe del conflitto, o meglio, ai "nazionalisti ucraini" e allo stesso Zelensky colpevole – secondo Waters – di non aver mantenuto la promessa elettorale di riportare la pace nel Donbass. La risposta di Olena Zelenska non si è fatta attendere, e ha invitato Roger Waters a chiedere la pace "al presidente di un altro Paese". Le date cancellate in ...

