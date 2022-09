La guerra in Ucraina e le domande su Meloni. Parla Courtney Kube (Di martedì 27 settembre 2022) “La coalizione di centrodestra ha appena vinto le elezioni, aspettiamo a valutare l’operato del nuovo Esecutivo, anche se qualche interrogativo serpeggia”. Courtney Kube, ha appena ritirato il premio Urbino Award. La giornalista di Nbc News arriva nella città del rinascimento e formula un paragone fra il primo cronista della città, cinquecento anni fa, e l’oggi. “Giovanni Santi, passeggiando per queste strade, le stesse che ho percorso anche io, ha fatto il nostro mestiere: ha raccontato quello che vedeva”. Inviata di guerra, reporter dai fronti più caldi, Kube ha fatto una panoramica sugli attuali conflitti in atto, in particolare in Siria e in Ucraina. Kube che sviluppi prevede per il conflitto in Ucraina? Temo che il conflitto si protrarrà ancora a lungo. Non siamo ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) “La coalizione di centrodestra ha appena vinto le elezioni, aspettiamo a valutare l’operato del nuovo Esecutivo, anche se qualche interrogativo serpeggia”., ha appena ritirato il premio Urbino Award. La giornalista di Nbc News arriva nella città del rinascimento e formula un paragone fra il primo cronista della città, cinquecento anni fa, e l’oggi. “Giovanni Santi, passeggiando per queste strade, le stesse che ho percorso anche io, ha fatto il nostro mestiere: ha raccontato quello che vedeva”. Inviata di, reporter dai fronti più caldi,ha fatto una panoramica sugli attuali conflitti in atto, in particolare in Siria e inche sviluppi prevede per il conflitto in? Temo che il conflitto si protrarrà ancora a lungo. Non siamo ...

