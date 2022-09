La Finlandia pensa di costruire una recinzione ai confini per limitare gli arrivi dei russi in fuga dalla mobilitazione parziale (Di martedì 27 settembre 2022) Una recinzione lunga 260 chilometri. Potrebbe essere questa la soluzione adottata dalla Finlandia per contrastare il sempre più massiccio arrivo di cittadini russi nel Paese scandinavo. La Guardia di frontiera, la Rajavartiolaitos, ha registrato nella sola giornata di lunedì 26 settembre l’ingresso di «7.743 russi attraverso il confine terrestre» e altri 3.662 che sono usciti. Stando ai dati pubblicati da Reuters, nell’ultimo fine settimana sono state in totale 17 mila le persone provenienti dalla russia che hanno deciso di entrare in Finlandia, l’80% in più rispetto al precedente. Per questo motivo, una barriera fisica che impedisca, o comunque convogli, questi flussi è stata inserita tra le misure da prendere in considerazione dalla ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Unalunga 260 chilometri. Potrebbe essere questa la soluzione adottataper contrastare il sempre più massiccio arrivo di cittadininel Paese scandinavo. La Guardia di frontiera, la Rajavartiolaitos, ha registrato nella sola giornata di lunedì 26 settembre l’ingresso di «7.743attraverso il confine terrestre» e altri 3.662 che sono usciti. Stando ai dati pubblicati da Reuters, nell’ultimo fine settimana sono state in totale 17 mila le persone provenientia che hanno deciso di entrare in, l’80% in più rispetto al precedente. Per questo motivo, una barriera fisica che impedisca, o comunque convogli, questi flussi è stata inserita tra le misure da prendere in considerazione...

