“La fine del Pd”. Il presagio di Gomez sulla distruzione dem: botto fragoroso (Di martedì 27 settembre 2022) “Facciamo un po' di previsioni spericolare, chi sarà il nuovo segretario del Pd?”. È con questa domanda che Myrta Merlino accoglie Peter Gomez nel corso dell'edizione del 27 febbraio de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. Il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano traccia il futuro del partito: “Non lo so chi sarà il segretario, spero che voteranno gli iscritti del Pd, è una cosa che non viene fatta da un sacco di tempo. Enrico Letta è stato messo lì dopo che Nicola Zingaretti era scappato, facendo una fotografia precisa di quello che era il partito. Un partito diviso in correnti, che pensa all'autoconservazione del potere. Trovo abbastanza surreale il discorso che si fa all'interno dei progressisti. Hanno 5 anni per pensarci. Credo che il governo di centrodestra durerà 5 anni, vedremo che cosa accadrà. Se il Pd non trova un buon segretario corre il ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) “Facciamo un po' di previsioni spericolare, chi sarà il nuovo segretario del Pd?”. È con questa domanda che Myrta Merlino accoglie Peternel corso dell'edizione del 27 febbraio de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. Il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano traccia il futuro del partito: “Non lo so chi sarà il segretario, spero che voteranno gli iscritti del Pd, è una cosa che non viene fatta da un sacco di tempo. Enrico Letta è stato messo lì dopo che Nicola Zingaretti era scappato, facendo una fotografia precisa di quello che era il partito. Un partito diviso in correnti, che pensa all'autoconservazione del potere. Trovo abbastanza surreale il discorso che si fa all'interno dei progressisti. Hanno 5 anni per pensarci. Credo che il governo di centrodestra durerà 5 anni, vedremo che cosa accadrà. Se il Pd non trova un buon segretario corre il ...

