La femminista rossa Lidia Ravera plaude la Meloni | “S’è meritata la vittoria | la sinistra sulle donne è indietro”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 settembre 2022) “Giorgiaè una avversaria politica. Ovvio che non festeggio la suaanche se sono certa che se l’è: noifatichiamo di più, siamo più empatiche, più capaci di comunicare, meno ingessate nel gergo astratto e iniziatico della politica. Più dirette. Più libere anche, se non scimmiottiamo gli uomini, se non facciamo ‘le uome‘. Probabilmente sono tutti fattori che hanno influito sullo straordinario successo di Giorgia: dal 4% fino ai fasti del 25 settembre”. Parola della scrittrice, storicasessantottina, comunista mai pentita, autrice del best seller generazionale “Porci con le ali”. Lacommenta così, all’Adnkronos, i risultati delle elezioni che hanno assegnato la ...