“La felicità”: il nuovo brano di Giovanni Truppi (Di martedì 27 settembre 2022) Che cosa è, alla fine, la felicità? Ecco come la immagina Giovanni Truppi nel suo nuovo singolo. Quando esce “La felicità”? Il percorso di avvicinamento al nuovo disco di Giovanni Truppi prosegue con “La felicità”. Un brano dall’andamento scanzonato e dal sound che flirta col mondo urban, pur mantenendo intatta l’anima cantautorale dell’artista. Una canzone che ruota attorno alla ricerca fondamentale: quella della felicità. Senza dare ricette o risposte, Truppi guarda la vita e disegna immagini con le parole, tratteggia emozioni e istanti con la sua raffinata poesia. “Io la felicità me l’immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 settembre 2022) Che cosa è, alla fine, la? Ecco come la immaginanel suosingolo. Quando esce “La”? Il percorso di avvicinamento aldisco diprosegue con “La”. Undall’andamento scanzonato e dal sound che flirta col mondo urban, pur mantenendo intatta l’anima cantautorale dell’artista. Una canzone che ruota attorno alla ricerca fondamentale: quella della. Senza dare ricette o risposte,guarda la vita e disegna immagini con le parole, tratteggia emozioni e istanti con la sua raffinata poesia. “Io lame l’immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, ...

polloflambe : tasse dell'uni pagate si ricomincia con un nuovo anno che felicità - _sonosemprebea_ : per oggi ho dato la mia dose di tristezza, malinconia, sorrisi, rabbia, frustrazione, felicità… tutto questo in 1 ora… direi un nuovo record - mistergarats : @QRepubblica Non è da 'nazisti di sinistra' voler aprire in modo incontrollato sui gusti sessuali a tal punto da ar… - LudoBotta : Finalmente una gioia #Azzurri siete la mia felicità. @FDimarco complimenti per aver segnato il gol numero 1500 dell… - DottrinaSociale : RT @AC1868: I temi economici saranno il vero banco di prova del nuovo #Governo. ? 'Il #benecomune va raggiunto tramite scelte di consumo e… -