La famiglia di Rino Gateano contro Giorgia Meloni: "La politica non si appropri delle sue canzoni" (Di martedì 27 settembre 2022) Era stata la musica di Rino Gaetano ad accogliere il trionfo di Giorgia Meloni subito dopo la diffusione delle prime proiezioni di voto. La leader di Fdi, celebrata da un'ovazione, era arrivata sul palco allestito presso l'Hotel Parco dei Principi sulle note di 'Il cielo è sempre più blu', la canzone più celebre del cantautore italiano scomparso tragicamente nel 1981. Al termine del breve intervento di Meloni, invece, era partita la canzone 'A mano a mano', altro grande successo di Rino Gaetano. Ma la famiglia del cantautore calabrese non sembra aver preso bene le immagini della leader di FdI che festeggia sulle note delle sue indimenticabili canzoni. Il nipote di Rino Gaetano contro ...

