La designer che su TikTok replica l' alta moda usando la spazzatura

Leggi su agi

(Di martedì 27 settembre 2022) AGI - C'è. Che, in certi casi, è fashion. Persino su. Nel caso delle abili ricostruzioni dei look da passerella e da red carpet di Angelica Hicks, artista e illustratrice britannica, il significato di “modelli” è letterale. Hicks, infatti, è diventata un fenomeno di culto proprio “sui social media grazie ai suoi post ironici di abiti couture e look da copertina di riviste ricreati con oggetti di uso quotidiano come collant, carta stagnola e sacchetti della”, scrive il New York Times. Visualizza questo post su Instagram ...