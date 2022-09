La crisi del Pd e il ritorno di Bettini: "Torniamo con Conte" (Di martedì 27 settembre 2022) "Un congresso vero serve come il pane". All'indomani della sberla elettorale per il Pd è, di nuovo, tempo di bilanci. Un'altra volta tocca raccogliere i cocci e avventurarsi nella specialità di casa; l'analisi della sconfitta. Enrico Letta ha annunciato ieri che si farà da parte. È tempo di rifondare, di ripartire, è il messaggio del segretario quasi-dimissionario. Un assunto a cui arriva pur partendo da sentieri diversi anche Goffredo Bettini: "Dopo quasi vent'anni il Pd ha bisogno di un tagliando generale", dice il dirigente dem al Fatto quotidiano, preoccupato, "molto", per la vittoria del centrodestra. Bisogna cambiare il partito, che in alcune zone d'Italia è "familistico, di potere, eticamente debole, diviso e inviso a settori importanti dell'opinione pubblica". Zavorre da cui liberarsi, "per ricostruire con umiltà le condizioni per la rivincità". E questo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 settembre 2022) "Un congresso vero serve come il pane". All'indomani della sberla elettorale per il Pd è, di nuovo, tempo di bilanci. Un'altra volta tocca raccogliere i cocci e avventurarsi nella specialità di casa; l'analisi della sconfitta. Enrico Letta ha annunciato ieri che si farà da parte. È tempo di rifondare, di ripartire, è il messaggio del segretario quasi-dimissionario. Un assunto a cui arriva pur partendo da sentieri diversi anche Goffredo: "Dopo quasi vent'anni il Pd ha bisogno di un tagliando generale", dice il dirigente dem al Fatto quotidiano, preoccupato, "molto", per la vittoria del centrodestra. Bisogna cambiare il partito, che in alcune zone d'Italia è "familistico, di potere, eticamente debole, diviso e inviso a settori importanti dell'opinione pubblica". Zavorre da cui liberarsi, "per ricostruire con umiltà le condizioni per la rivincità". E questo ...

Il ruolo del Gnl nella crisi del gas Formiche.net Non un passo indietro nella sfida climatica. Partecipazione oltre le elezioni L'Italia è andata a votare, non ci sono state grandi sorprese: lo schieramento più scelto dalla popolazione è stato l'Astensionismo, con un grande 36%. La crisi del Pd e il ritorno di Bettini: "Torniamo con Conte" "Senza il M5s non resta alcuna prospettiva politica. Se non l'isolamento", dice il dirigente dem che chiede un congresso in "tempi ragionevoli" e traccia l'identikit del prossimo segretario