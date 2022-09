La Commissione ha concesso all’Italia la seconda rata del Pnrr da 21 miliardi (Di martedì 27 settembre 2022) Da Bruxelles è arrivato la prima autorizzazione alla seconda rata del NextGenerationEU per l’Italia. Si tratta di 21 miliardi di euro, suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti. La Commissione Europea infatti ha giudicato adeguata la richiesta avanzata da Roma a fine giugno, che certificava il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel Pnrr per il primo semestre del 2022, la conditio sine qua non affinché vengano erogati i fondi europei. I commissari tecnici da Bruxelles hanno valutato attentamente il lavoro svolto dal Governo e dalle Amministrazioni centrali e locali italiane svolto per adempiere agli impegni presi con l’Ue, sia in termini quantitativi sia qualitativi. In particolare, entro il 30 giugno 2022, sono state realizzate ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) Da Bruxelles è arrivato la prima autorizzazione alladel NextGenerationEU per l’Italia. Si tratta di 21di euro, suddivisi fra 10di sovvenzioni e 11di prestiti. LaEuropea infatti ha giudicato adeguata la richiesta avanzata da Roma a fine giugno, che certificava il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nelper il primo semestre del 2022, la conditio sine qua non affinché vengano erogati i fondi europei. I commissari tecnici da Bruxelles hanno valutato attentamente il lavoro svolto dal Governo e dalle Amministrazioni centrali e locali italiane svolto per adempiere agli impegni presi con l’Ue, sia in termini quantitativi sia qualitativi. In particolare, entro il 30 giugno 2022, sono state realizzate ...

