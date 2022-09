La Boldrini si salva dai trombati | almeno sapremo di chi ridere

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set — Cade la sinistra e tutta l’armata delle tenebre dei più feroci tromboni del progressismo da terrazza romana, tranne la. Il responso delle urne è stato impietoso. Cade il fronte dei big più altisonanti noti alle cronache per le altrettanto altisonanti sparate e per gli scandali più grotteschi. Gente a cui gli italiani hanno pagato lo stipendio per anni, in alcuni casi per decadi, come lo si pagherebbe non a dei servitori dello Stato, ma a dei saltimbanchi messi lì per intrattenere alla rovescia: incazzature al posto delle risate. Laatterra in piedi Bonino e i suoi peana sulla droga di Stato e la cittadinanza italiana anche agli opossum; Cirinnà, il cagnolino ricco e i 74 gender; Fiano che vede fasci littori anche nelle nuvole in cielo; Andrea Romano e le sue proposte di negare la parola a chi metteva in discussione il ...