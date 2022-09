La batosta degli influencer anti Meloni: i loro appelli non se li è filati nessuno (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set — Eppure erano così loquaci durante la campagna elettorale, quando lanciavano appelli militarizzanti invitando i follower a mobilitarsi e votare contro il ritornante Medioevo rappresentato dalla destra; ora, a urne chiuse, giacciono in un desolante silenzio, «fanno pippa», come dicono a Roma, oppure miagolano leccandosi le ferite blaterando di «giorno triste per l’Italia». influencer a lutto Instagram listati a lutto per influencer e star del mondo artistico, musiciste in testa: non è riuscita l’operazione di spostare in massa i voti del «popolo social» rappresentato dagli under 35 tutto diritti, ecologia e fluidità. In particolare, appare decisamente significativo e a modo suo eloquente il silenzio di Chiara Ferragni, che negli ultimi tempi si era voluta accreditare a suon di post quale battagliera star ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set — Eppure erano così loquaci durante la campagna elettorale, quando lanciavanomilitarizzinvitando i follower a mobilitarsi e votare contro il ritornante Medioevo rappresentato dalla destra; ora, a urne chiuse, giacciono in un desolante silenzio, «fanno pippa», come dicono a Roma, oppure miagolano leccandosi le ferite blaterando di «giorno triste per l’Italia».a lutto Instagram listati a lutto pere star del mondo artistico, musiciste in testa: non è riuscita l’operazione di spostare in massa i voti del «popolo social» rappresentato dagli under 35 tutto diritti, ecologia e fluidità. In particolare, appare decisamente significativo e a modo suo eloquente il silenzio di Chiara Ferragni, che negli ultimi tempi si era voluta accreditare a suon di post quale battagliera star ...

