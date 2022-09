“Kvaratskhelia e Kim come eroi della Marvel” | rivelata la strategia del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 settembre 2022) Tommaso Bianchini, chief international development officerSSC, ha rilasciato delle dichiarazioni al Social Football Summit, evento in corso a Roma. Tra i vari temi affrontati, si è parlato del ruolo di calciatori e tifosi nelle strategie di business di un club del calibro del. Di seguito quanto evidenziato: “I club e la Lega hanno iniziato a ricevere delle offerte da tantissimi player del web 3.0. Se per tanti anni si sono fatti lotta fra loro e la Lega, in questa situazione si è ragionato in modo diverso. Se avessimo scelto solo per soldi avremmo scelto altri canali, invece abbiamo deciso di scegliere OneFootball per un processo a 360 gradi dove il club monetizza non solo un diritto, ma si mappano tutti gli altri per creare un ecosistema tra NFT, OTT e contenuti live: quest’estate siamo stati i primi a fare ...