Kostic e Vlahovic show: Norvegia-Serbia a tinte bianconere (Di martedì 27 settembre 2022) La cura nazionale sembra far miracoli per i due serbi-bianconeri Filip Kostic e Dusan Vlahovic che a Torino fanno fatica a brillare, ma che confezionano un gioiello nella sfida di Nations League. L’esterno ex-Eintracht sfila sulla sua fascia prediletta e con il mancino infila il centravanti che di piatto insacca il pallone sotto le gambe del portiere avversario. Cenni di intesa e spunti di gioco che faticano sempre di più a vedersi in una Juventus che appare senza idee, una squadra ”spenta”. Juventus Kostic Vlahovic La nazionale serba per di più utilizza proprio il 352 che Allegri sta adottando di recente a causa delle varie defezioni che hanno interessato la rosa della ”vecchia signora”, dove ci si augura che questo binomio possa portare giocate, gol e punti, anche in vista del prossimo impegno con il Bologna ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) La cura nazionale sembra far miracoli per i due serbi-bianconeri Filipe Dusanche a Torino fanno fatica a brillare, ma che confezionano un gioiello nella sfida di Nations League. L’esterno ex-Eintracht sfila sulla sua fascia prediletta e con il mancino infila il centravanti che di piatto insacca il pallone sotto le gambe del portiere avversario. Cenni di intesa e spunti di gioco che faticano sempre di più a vedersi in una Juventus che appare senza idee, una squadra ”spenta”. JuventusLa nazionale serba per di più utilizza proprio il 352 che Allegri sta adottando di recente a causa delle varie defezioni che hanno interessato la rosa della ”vecchia signora”, dove ci si augura che questo binomio possa portare giocate, gol e punti, anche in vista del prossimo impegno con il Bologna ...

AleGobbo87 : RT @juanito92x: con Vlahovic, Kostic, Paredes, Di Maria, Pogba, Chiesa, Milik e Bremer le zebre sono convinte di non avere la rosa per vinc… - Crostanza1 : @mbappollo Sei una sentenza! Gol di vlahovic su assist di kostic - Andrea_in_lutto : Kostic e Vlahovic ad Allegri dopo il gol - valinavb : #Morata, #Vlahovic e #Kostic lontani da Allegri si dimostrano decisivi! Morata pochi giorni fa ha criticato Allegri… - Giuliapossenti5 : RT @UmbertoF97: Che connessione Kostic-Vlahovic. Come gasano quei due. Cosa non riusciamo a sfruttare… -