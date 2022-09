Kosovo-Cipro | le formazioni ufficiali | Rrahmani e Muriqi contro Kastanos e Sotiriou

antidisfattista : Passiamo alla lega c dove la #Grecia ,già promossa, ospita l’ #IrlandadelNord a rischio retrocessione! #Cipro salvo… - tuttonapoli : Kosovo-Cipro, le formazioni ufficiali: Rrahmani recupera e gioca dal 1' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Kosovo-Cipro, le formazioni ufficiali: Rrahmani titolare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Kosovo-Cipro, le formazioni ufficiali: Rrahmani titolare - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Kosovo-Cipro, le formazioni ufficiali: Rrahmani titolare -

Tutto Napoli

Due partite infine per la Lega C: alle 20.45 la Grecia già promossa affronta un'Irlanda del Nord che rischia ancora la retrocessione e che dipende anche dall'esito di...45 Norvegia Serbia Ore 20:45 Svezia Slovenia CLASSIFICA: Serbia 10, Norvegia 10, Slovenia 5, Svezia 3 LEGA C GRUPPO 2 Ore 20:45 Grecia Irlanda del Nord Ore 20:45CLASSIFICA: Grecia 12, ... Kosovo-Cipro, le formazioni ufficiali: Rrahmani recupera e gioca dal 1' Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...