Kate Middleton, lutto finito: il cappotto rosso è una favola e nasconde un dolce segreto (Di martedì 27 settembre 2022) Il lutto è finito e Kate Middleton ne approfitta per indossare un nuovo cappotto rosso, firmato LK Bennett, che le sta una favola e nasconde un dolce segreto. L'occasione è una visita in Galles insieme a suo marito William. Dunque, Kate Middleton e William per la prima volta da quando sono stati nominati Principessa e Principe del Galles, lo scorso 9 settembre, si sono recati nel luogo da cui prendono il titolo, passato a loro dopo la morte della Regina Elisabetta. Prima era detenuto da Carlo e lo ha ceduto al figlio maggiore quando è diventato Re. Camilla, la Regina consorte, non è invece mai stata Principessa del Galles, poiché fu giudicato inopportuno che passasse a lei il titolo ...

