KAKÀ CORRE LA SUA PRIMA MARATONA E ANCHE PALACIO CAMBIA SPORT

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 27 settembre 2022) Ricardoe Rodrigo, in questi giorni, sono entrati a far parte della lista dei giocatori di calcio che hannoto. Il Pallone d’Oro del 2007, ha partecipato a Berlino alla suando per ben 42,195 km in 3 ore 38 minuti e 6 secondi, con una media di 5 minuti e 16 secondi al chilometro. Il campione brasiliano, al termine della corsa, ha twittato: “Straordinaria Berlino!!! Che grande atmosfera durante tutti i 42 km. Molto orgoglioso di essere diventato una BerlinLegend. Un grande ringraziamento a tutti i maratoneti, i fan e i miei partner”. KAKA’ ENO DISCIPLINA Dopo 33 presenze e sei gol nella passata stagione con la maglia del Brescia in Serie B, Rodrigoè ...