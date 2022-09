Kaka contro la Nations League | «Svantaggio per le sudamericane»

(Di martedì 27 settembre 2022) L’ex Milansi schierala: «É unoper le nazionali, rendendole meno competitive» L’ex stella del Milanha criticato lache, a suo parere, ha reso meno competitiva la sosta delle nazionali per le squadre non europee,in particolare. Di seguito le sue parole. «Laè stato unoper le Nazionali, che non possono più disputare amichevolile formazioni migliori d’Europa. Questa situazione ha reso meno competitive le squadre del Sud America, con il Brasile che domina quasi tutte le gare. Il percorso per le altre ...

Ricardo Kakà : 'La Nations League è stato uno svantaggio per le Nazionali sudamericane, che non possono più disputare amichevolile formazioni migliori d'Europa. Questa situazione ha reso ......abbiamo lo svantaggio che con la UEFA Nations League non possiamo più giocare amichevolile ... tutte le notizie dinations - league Leggi i commenti Nazionali calcio: tutte le notizie [ { "@...L'ex fantasista del Milan Ricardo Kakà contro la Nations League: "E' uno svantaggio per le squadre sudamericane"