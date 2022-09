Juventus Fagioli, tre club su di lui per gennaio: le ultime (Di martedì 27 settembre 2022) A gennaio Nicolò Fagioli potrebbe anche cambiare aria e lasciare la Juventus, diversi i club interessati al centrocampista A gennaio Nicolò Fagioli potrebbe anche cambiare aria e lasciare la Juventus, diversi i club interessati al centrocampista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe l’interesse del Sassuolo oltre che quello dell’Empoli e della Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) ANicolòpotrebbe anche cambiare aria e lasciare la, diversi iinteressati al centrocampista ANicolòpotrebbe anche cambiare aria e lasciare la, diversi iinteressati al centrocampista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe l’interesse del Sassuolo oltre che quello dell’Empoli e della Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

