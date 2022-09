Juventus-Cuadrado | fine della storia?

(Di martedì 27 settembre 2022) Tra i tanti pensierisocietà bianconera, c’è anche la questione che riguarda Juan: la, infatti, sta valutando il suo rinnovo. Da sempre un pupillo di Allegri, il colombiano si è dimostrato prezioso e molto duttile, giocando praticamente in ogni ruolo: da terzino ad esterno, fino a seconda punta. Un calciatore offensivo e veloce che, nel corso degli anni, è migliorato sotto l’aspetto tattico e difensivo. Nonostante la sua lunga esperienza con la Vecchia Signora, le strade potrebbero separarsi. Juannon è più una prioritàCon il contratto vicino alla scadenza – in data Giugno 2023 – le strade potrebbero dividersi e ciò porterebbe alladi unalunga e intensa. Juanha ...

Le rivoluzioni partono per scelta o per necessità. Alla Juventus, le due cose vanno a braccetto. A luglio, saranno ben cinque i giocatori di un certo peso (e stipendio) che a meno di sorprese saranno destinati a lasciare la Continassa. La Juventus prepara una rivoluzione sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, non saranno rinnovati i contratti in scadenza a fine stagione a Cuadrado, Alex Sandro, Rabiot e Di Maria. Archiviata la sosta nazionali, torna la Serie A: alla Juventus serve il vero Angel Di Maria, che adesso è chiamato a rialzarsi.