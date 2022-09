Itinerario di un viaggio mai nato: Ilaria cerca una gravidanza e non la trova. “Vi spiego quello che si prova” (Di martedì 27 settembre 2022) L’idea era quella di comprare un’agendina in cui avrebbe annotato tutti quegli appuntamenti che una mamma in attesa aspetta ogni settimana con ansia. Invece, il diario scritto da Ilaria, 36enne pugliese residente a Londra, si è trasformato in un freddo elenco di date abbinate ad analisi da fare, orari di farmaci da prendere, trasferte faticose verso centri specializzati e, soprattutto, speranze infrante. Un nuovo viaggio, lei che è abituata a raccontarli e a raccontarsi, stavolta però dentro se stessa. Il secondo figlio desiderato che non arriva (Ilaria è già mamma di un bimbo di due anni avuto dopo due tentativi di fecondazione assistita), la decisione di tentare nuovamente attraverso la FIVET, in Italia poi in Spagna, dove sembra che le cose funzionino meglio. Un giorno dopo l’altro, un esame dietro l’altro, una medicina dopo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 settembre 2022) L’idea era quella di comprare un’agendina in cui avrebbe annotato tutti quegli appuntamenti che una mamma in attesa aspetta ogni settimana con ansia. Invece, il diario scritto da, 36enne pugliese residente a Londra, si è trasformato in un freddo elenco di date abbinate ad analisi da fare, orari di farmaci da prendere, trasferte faticose verso centri specializzati e, soprattutto, speranze infrante. Un nuovo, lei che è abituata a raccontarli e a raccontarsi, stavolta però dentro se stessa. Il secondo figlio desiderato che non arriva (è già mamma di un bimbo di due anni avuto dopo due tentativi di fecondazione assistita), la decisione di tentare nuovamente attraverso la FIVET, in Italia poi in Spagna, dove sembra che le cose funzionino meglio. Un giorno dopo l’altro, un esame dietro l’altro, una medicina dopo ...

GlamStyle10 : Viaggio a Londra: itinerario Royal London nei luoghi simbolo della monarchia - LplLucio : RT @FlyANA_official: Esplora le meraviglie naturali del Giappone e scopri la destinazione per gli amanti della natura. Usa il nostro video… - leone52641 : RT @paoloigna1: Un itinerario davvero speciale... #Assisi @Andrea_Radic Venerdì alle 20,30 su @gamberorossohd con #italiavicina in viaggio… - Andrea_Radic : RT @paoloigna1: Un itinerario davvero speciale... #Assisi @Andrea_Radic Venerdì alle 20,30 su @gamberorossohd con #italiavicina in viaggio… - Vaimoo_ : Un viaggio a due ruote con @BancaIfis alla scoperta dei territori e delle eccellenze imprenditoriali del nostro Pae… -