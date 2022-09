Italia, madre di Mancini: “Darei un bacio a Donnarumma per quello che ha fatto” (Di martedì 27 settembre 2022) Marianna Puolo, madre del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato a Rai Radio 1 a proposito della partita fra Ungheria e Italia di ieri: “La partita è stata bella ma mi sono preoccupata negli ultimi venti minuti, non si può buttare all’aria tutto quello che fai di buono alla fine della partita. Raspadori mi è piaciuto tantissimo, è un cavallo per quanto corre e a Donnarumma Darei un bacio per quello che ha fatto“. Anche stavolta Mancini ha deciso di non convocare Mario Balotelli, il giocatore preferito dalla mamma: “Lui è matto di suo, ha una grande classe ma non la sa gestire…“. Infine, racconta un aneddoto interessante della carriera del figlio: “L’anno prima della vittoria dello scudetto ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Marianna Puolo,del commissario tecnico della Nazionale, Roberto, ha parlato a Rai Radio 1 a proposito della partita fra Ungheria edi ieri: “La partita è stata bella ma mi sono preoccupata negli ultimi venti minuti, non si può buttare all’aria tuttoche fai di buono alla fine della partita. Raspadori mi è piaciuto tantissimo, è un cavallo per quanto corre e aunperche ha“. Anche stavoltaha deciso di non convocare Mario Balotelli, il giocatore preferito dalla mamma: “Lui è matto di suo, ha una grande classe ma non la sa gestire…“. Infine, racconta un aneddoto interessante della carriera del figlio: “L’anno prima della vittoria dello scudetto ...

