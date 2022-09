Italia, Gazzetta: “Straripante nazionale a Budapest” (Di martedì 27 settembre 2022) Italia, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la prestazione dell’Italia contro l’Ungheria fa davvero male pensando al Mondiale perso. “Il mondo a testa in giù. Il Mondiale a testa in giù. L’Italia derelitta, in crisi, fuori dal Qatar, va a prendersi la Final Four di Nations League in Ungheria, contro i giustizieri di Germania e Inghilterra ma che contro di noi non riescono proprio a far punti. È l’Italia di Raspadori, ancora a segno, l’Italia di Dimarco che firma il meritato 2-0 con l’ennesima corsa inesauribile che gli vale la maglia di esterno sinistro senza “se” e senza “ma”. Soprattutto è l’Italia di Donnarumma che si oppone agli ungheresi con almeno tre parate disumane: un gol almeno la squadra di Marco Rossi l’avrebbe meritato, ma gli ... Leggi su seriea24 (Di martedì 27 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lala prestazione dell’contro l’Ungheria fa davvero male pensando al Mondiale perso. “Il mondo a testa in giù. Il Mondiale a testa in giù. L’derelitta, in crisi, fuori dal Qatar, va a prendersi la Final Four di Nations League in Ungheria, contro i giustizieri di Germania e Inghilterra ma che contro di noi non riescono proprio a far punti. È l’di Raspadori, ancora a segno, l’di Dimarco che firma il meritato 2-0 con l’ennesima corsa inesauribile che gli vale la maglia di esterno sinistro senza “se” e senza “ma”. Soprattutto è l’di Donnarumma che si oppone agli ungheresi con almeno tre parate disumane: un gol almeno la squadra di Marco Rossi l’avrebbe meritato, ma gli ...

