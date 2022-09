Italia-Belgio 3-1, Mondiali 2022: le pagelle delle azzurre. Quante difficoltà per le azzurre. Danesi, Pietrini e Bosetti le migliori (Di martedì 27 settembre 2022) L’Italia batte 3-1 il Belgio ma continua a soffrire in questa prima fase del Mondiale. Le notizie buone ci sono ma non mancano anche quelle meno buone. Partiamo dal bicchiere mezzo pieno: se si vincono partite così difficili giocando così male è possibile che alzando l’asticella si possa davvero puntare in alto. L’Italia ha cuore e carattere. Si sapeva ma è sempre meglio averne conferma. Non si vince a caso un secondo set in cui le avversarie ti annullano otto set ball di cui cinque consecutivi, non si vince a caso un terzo set in cui si annullano sei set ball alle rivali di cui cinque consecutivi. Pietrini sta bene e potrebbe anche partire titolare dalla prossima partita, Danesi è la miglior centrale vista in campo in tutto il Mondiale finora (e anche su questo c’erano pochi dubbi). Orro, i black out ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) L’batte 3-1 ilma continua a soffrire in questa prima fase del Mondiale. Le notizie buone ci sono ma non mancano anche quelle meno buone. Partiamo dal bicchiere mezzo pieno: se si vincono partite così difficili giocando così male è possibile che alzando l’asticella si possa davvero puntare in alto. L’ha cuore e carattere. Si sapeva ma è sempre meglio averne conferma. Non si vince a caso un secondo set in cui le avversarie ti annullano otto set ball di cui cinque consecutivi, non si vince a caso un terzo set in cui si annullano sei set ball alle rivali di cui cinque consecutivi.sta bene e potrebbe anche partire titolare dalla prossima partita,è la miglior centrale vista in campo in tutto il Mondiale finora (e anche su questo c’erano pochi dubbi). Orro, i black out ...

