Italia-Austria si giocherà domenica 20 novembre per colpa di… Ballando con le stelle (Di martedì 27 settembre 2022) ‘Il Corriere della Sera‘ ha svelato un retroscena in merito all’amichevole Italia-Austria, in programma domenica 20 novembre alle ore 20.45. Al fine di evitare la contemporaneità con le gare dei Mondiali 2022 in Qatar, la Figc aveva chiesto alla Rai, che detiene i diritti dell’incontro, di anticipare la partita di un giorno. La risposta è stata però negativa, in quanto la serata di sabato 19 novembre è dedicata a “Ballando con le stelle“, celebre show condotto da Milly Carlucci. La Rai aveva fatto comunque una contro proposta, vale a dire di anticipare la gara sempre a sabato, ma alle ore 18:30 e trasmettendola in diretta su Rai Sport. A quel punto però la Federazione ha lasciato perdere, confermando la data originaria. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) ‘Il Corriere della Sera‘ ha svelato un retroscena in merito all’amichevole, in programma20alle ore 20.45. Al fine di evitare la contemporaneità con le gare dei Mondiali 2022 in Qatar, la Figc aveva chiesto alla Rai, che detiene i diritti dell’incontro, di anticipare la partita di un giorno. La risposta è stata però negativa, in quanto la serata di sabato 19è dedicata a “con le“, celebre show condotto da Milly Carlucci. La Rai aveva fatto comunque una contro proposta, vale a dire di anticipare la gara sempre a sabato, ma alle ore 18:30 e trasmettendola in diretta su Rai Sport. A quel punto però la Federazione ha lasciato perdere, confermando la data originaria. SportFace.

gippu1 : La partita Austria-Italia, in programma a Vienna domenica 20 novembre alle 20:45, sarà la PRIMA partita amichevole… - sportface2016 : #ItaliaAustria si giocherà domenica 20 novembre per colpa di… #BallandoConLeStelle - jornalistavitor : RT @Corriere: «Ballando» fa traslocare Italia-Austria: la gara non si giocherà sabato 19 novembre, ma il 20 - OggiSportNotiz2 : #AustriaItalia meno importante di… “Ballando con le stelle”. La richiesta della FIGC alla #Rai #Italia #vivoazzurro… - mare_emanuela : RT @ItalyinAustria: ???? Operazioni elettorali presso l'Ambasciata d'Italia a #Vienna giovedì scorso, che hanno coinvolto oltre 31.000 connaz… -