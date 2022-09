Italia-Austria: gara posticipata per “Ballando con le stelle” (Di martedì 27 settembre 2022) Retroscena per l’amichevole tra Italia e Austria del 20 novembre: posticipata di un giorno a causa di Ballando con le stelle Il Corriere della Sera ha rivelato un retroscena sulla sfida tra Italia e Austria, che si affronteranno il 20 novembre. Per evitare la contemporaneità dell’amichevole con i mondiali in Qatar, la federazione ha chiesto alla Rai, che detiene i diritti della partita, di programmarla per il 19 novembre. Risposta negativa della Rai, visto che il 19 comincerà la nuova edizione di Ballando con le stelle. La controproposta è stata di far disputare la partita alle 18.30 su Raisport. A quel punto la FIGC ha deciso di lasciare perdere, confermando la data originaria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Retroscena per l’amichevole tradel 20 novembre:di un giorno a causa dicon leIl Corriere della Sera ha rivelato un retroscena sulla sfida tra, che si affronteranno il 20 novembre. Per evitare la contemporaneità dell’amichevole con i mondiali in Qatar, la federazione ha chiesto alla Rai, che detiene i diritti della partita, di programmarla per il 19 novembre. Risposta negativa della Rai, visto che il 19 comincerà la nuova edizione dicon le. La controproposta è stata di far disputare la partita alle 18.30 su Raisport. A quel punto la FIGC ha deciso di lasciare perdere, confermando la data originaria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

