Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 27/09/22 (Di martedì 27 settembre 2022) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna abbiamo parlato del Gf Vip 7 e in particolare della discussa cotta che Elenoire Ferruzzi si sarebbe presa nei confronti di Luca Salatino. Spazio poi a qualche commento sui nuovi tronisti di Uomini e Donne, e alle prime preferenze tra gli allievi di Amici 22. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate?

