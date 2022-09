Iran, quasi 3mila arresti a Teheran. Lo sfogo del calciatore in Nazionale: «Lunga vita alle donne iraniane, che mi caccino» – I video (Di martedì 27 settembre 2022) Continuano gli scontri tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa e le Guardie della rivoluzione Iraniane in decine di città dell’Iran, dopo oltre dieci giorni dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda, morta mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab. Sono oltre 3.000 le persone arrestate durante gli scontri. La maggior parte dei fermati viene condotta nella prigione di Evin a Teheran, secondo quanto riportato dalla testata IranWire, ma anche nel penitenziario centrale della Grande Teheran. I manifestanti arrestati, secondo quanto raccontato in un audio da Yalda Meiri, una fotografa arrestata durante le proteste, spiega che le loro condizioni all’interno della struttura sono pessime: «Ci sono risse e vengono pestate persone ogni ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Continuano gli scontri tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa e le Guardie della rivoluzioneiane in decine di città dell’, dopo oltre dieci giorni dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda, morta mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab. Sono oltre 3.000 le persone arrestate durante gli scontri. La maggior parte dei fermati viene condotta nella prigione di Evin a, secondo quanto riportato dalla testataWire, ma anche nel penitenziario centrale della Grande. I manifestanti arrestati, secondo quanto raccontato in un audio da Yalda Meiri, una fotografa arrestata durante le proteste, spiega che le loro condizioni all’interno della struttura sono pessime: «Ci sono risse e vengono pestate persone ogni ...

