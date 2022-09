Iran, esplode la rivolta dopo l'uccisione di Masha Amini. Azmoun sfida il regime, la clamorosa protesta della nazionale VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) Infuria la protesta in Iran dopo l'uccisione da parte delle forze di polizia di Mahsa Amini, ragazza arrestata e poi ammazzata per aver... Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) Infuria lainl'da parte delle forze di polizia di Mahsa, ragazza arrestata e poi ammazzata per aver...

cmdotcom : #Iran, esplode la rivolta dopo l'uccisione di #MashaAmini. #Azmoun sfida il regime, la clamorosa protesta della naz… - sportli26181512 : Iran, esplode la rivolta dopo l'uccisione di Masha Amini. Azmoun sfida il regime, la clamorosa protesta della nazio… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Esplode la rabbia in Iran per la vicenda della ragazza deceduta in circostanze sospette dopo essere arrestata dalla polizia pe… - MaggioreSimona : RT @fanpage: Esplode la rabbia in Iran per la vicenda della ragazza deceduta in circostanze sospette dopo essere arrestata dalla polizia pe… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Esplode la rabbia in Iran per la vicenda della ragazza deceduta in circostanze sospette dopo essere arrestata dalla polizia pe… -