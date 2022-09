"Inviato speciale": il futuro di Draghi, rumors sulla proposta della Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Quale futuro si prospetta per l'ormai ex presidente del Consiglio Mario Draghi? Dentro Fratelli d'Italia si parla di quattro ipotesi: segretario generale della Nato, presidente della Commissione europea, presidente del Consiglio europeo. E, attenzione, mediatore tra Ucraina e Russia. La figura dell'Inviato speciale sulla crisi ucraina, riporta La Stampa, potrebbe essere proposta dalla stessa Giorgia Meloni. Nato, Commissione e Consiglio Ue sono invece nomine che si giocheranno alla scadenza dei mandati attuali tra 2023 e 2024. I fedelissimi della leader di Fratelli d'Italia sono cerci che ci sia un patto implicito tra loro. Se quindi la Meloni andrà a Palazzo Chigi, Draghi le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Qualesi prospetta per l'ormai ex presidente del Consiglio Mario? Dentro Fratelli d'Italia si parla di quattro ipotesi: segretario generaleNato, presidenteCommissione europea, presidente del Consiglio europeo. E, attenzione, mediatore tra Ucraina e Russia. La figura dell'crisi ucraina, riporta La Stampa, potrebbe esseredalla stessa Giorgia. Nato, Commissione e Consiglio Ue sono invece nomine che si giocheranno alla scadenza dei mandati attuali tra 2023 e 2024. I fedelissimileader di Fratelli d'Italia sono cerci che ci sia un patto implicito tra loro. Se quindi laandrà a Palazzo Chigi,le ...

