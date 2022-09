Inter | senza Brozovic tocca ad Asllani? Il dilemma di Inzaghi

(Di martedì 27 settembre 2022)o non, questo ildiper la sfida contro la Roma: l’asdiimplica al tecnico una sceltao non, questo ildiper la sfida contro la Roma: l’asdiimplica al tecnico una scelta. Il croato starà fuori un mese e il suo sostituto naturale è l’albanese arrivato dall’Empoli in estate. Oradecidere se il classe 2002 è pronto o se ha bisogno di altro tempo per ambientarsi. Mkhitaryan o Calhanoglu potrebbero giocare da registi e dirigere l’orchestra nerazzurra. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

'L'Brozovic ha sempre perso punti, è un'assenza pesante. Con lui ti avrei detto che è favorita, mala Roma se la gioca, è una squadra - cagnaccio,una grande personalità ma ...L'affare col Bayer non è andato in porto poiché i tedeschi offrirono un prestitoobbligo di ... però, il classe '89 ha già detto no alla 'Benemata' - oltre che all'Miami di Beckham, come ...Le ultime di calciomercato sui nerazzurri hanno come protagonista un terzino il cui addio potrebbe essere stato solo rimandato a gennaio ...Chissà se Josè Mourinho si farà la nottata in bianco con gli occhi puntati sull'Argentina di Paulo Dybala. Stanotte alle 2 la nazionale di Scaloni affronterà la Giamaica, e da questa gara passano anch ...