Inter, secondo mandato per la vendita del club: è la banca che si è occupata del Chelsea (Di martedì 27 settembre 2022) La famiglia Zhang ha conferito mandato alla banca statunitense Raine Group per la vendita dell’Inter. Dopo l’incarico dato a Goldman Sachs, ecco un altro advisor, questa volta quello che si è occupato della cessione del Chelsea al fondo di Todd Boehly. A riportarlo è Il Sole 24 Ore. Qualora tale incarico dovesse andare a buon fine, non è da escludere che il nuovo presidente dei nerazzurri possa essere americano. Tuttavia, restano delle perplessità in merito alle cifre. Zhang chiede infatti 1,2 miliardi, ma al momento nessuno sembrerebbe essere disposto a spingersi fin là. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) La famiglia Zhang ha conferitoallastatunitense Raine Group per ladell’. Dopo l’incarico dato a Goldman Sachs, ecco un altro advisor, questa volta quello che si è occupato della cessione delal fondo di Todd Boehly. A riportarlo è Il Sole 24 Ore. Qualora tale incarico dovesse andare a buon fine, non è da escludere che il nuovo presidente dei nerazzurri possa essere americano. Tuttavia, restano delle perplessità in merito alle cifre. Zhang chiede infatti 1,2 miliardi, ma al momento nessuno sembrerebbe essere disposto a spingersi fin là. SportFace.

Inter_Beneamata : RT @FBiasin: “Secondo mandato per la cessione dell’#Inter affidato dalla famiglia #Zhang a #RaineGroup: la banca d’affari che ha chiuso la… - 12__Justin : RT @FBiasin: “Secondo mandato per la cessione dell’#Inter affidato dalla famiglia #Zhang a #RaineGroup: la banca d’affari che ha chiuso la… - sportface2016 : #Inter, secondo mandato per la vendita del club: l'advisor è la banca che si è occupata del #Chelsea - CattaDario : RT @FBiasin: “Secondo mandato per la cessione dell’#Inter affidato dalla famiglia #Zhang a #RaineGroup: la banca d’affari che ha chiuso la… - MattNeroAzzurro : RT @FBiasin: “Secondo mandato per la cessione dell’#Inter affidato dalla famiglia #Zhang a #RaineGroup: la banca d’affari che ha chiuso la… -